Alacak verecek meselesinde birbirlerine girdiler: Üç gözaltı

Alacak verecek kavgasında üç kişi gözaltına alındı.
Alacak verecek kavgasında üç kişi gözaltına alındı.

Adıyaman’da alacak verecek meselesi nedeniyle iki grup arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kesici aletlerin kullanıldığı iddia edilen olayda ölen ya da yaralanan olmazken, polis ekipleri 3 kişiyi gözaltına aldı.

Adıyaman’da iki grup arasında alacak verecek meselesi yüzünden çıkan kavgada 3 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Cumhuriyet Mahallesi 2564 Sokak içerisinde alacak verecek meselesi yüzünden iki grup arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada şahısların kesici aletlerle birbirlerine saldırdığı iddia edildi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle kavga kontrol altına alınırken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Polis ekipleri tarafından 3 kişi gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



