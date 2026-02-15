Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Adıyaman
Adıyaman'da pikap şarampole devrildi: Beş yaralı

Adıyaman'da pikap şarampole devrildi: Beş yaralı

22:3415/02/2026, Pazar
AA
Sonraki haber
Pikap, Kahta-Gerger kara yolunun 30’uncu kilometresinde devrildi.
Pikap, Kahta-Gerger kara yolunun 30’uncu kilometresinde devrildi.

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde seyir halindeki pikabın şarampole devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ekipler, yaralılara ilk müdahaleyi yaptı. Yaralılar ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde pikabın şarampole devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

A.Y. idaresindeki 06 EDY 280 plakalı pikap, Kahta-Gerger kara yolu 30'uncu kilometrede şarampole devrildi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü ve araçtaki 4 kişi yaralandı.

Yaralılar Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



#Gerger
#kahta
#Adıyaman
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ Karaman kura sonuçları hak sahibi isim listesi sorgulama ekranı: TOKİ KURASI CANLI İZLE