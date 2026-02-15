Adıyaman'da pikap şarampole devrildi: Beş yaralı

Pikap, Kahta-Gerger kara yolunun 30’uncu kilometresinde devrildi.
Adıyaman’ın Kahta ilçesinde seyir halindeki pikabın şarampole devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ekipler, yaralılara ilk müdahaleyi yaptı. Yaralılar ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
A.Y. idaresindeki 06 EDY 280 plakalı pikap, Kahta-Gerger kara yolu 30'uncu kilometrede şarampole devrildi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü ve araçtaki 4 kişi yaralandı.
Yaralılar Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
