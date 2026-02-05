Yeni Şafak
Adıyaman'da 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenler için mevlit okutuldu

Adıyaman'da 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenler için mevlit okutuldu

22:305/02/2026, Perşembe
AA
Adıyaman'daki Meydan Camisinde mevlit okutuldu
Adıyaman'daki Meydan Camisinde mevlit okutuldu

6 Şubat depremlerini anma programları kapsamında, Adıyaman'daki Meydan Camisi'nde 11 ilde hayatını kaybeden vatandaşlar için mevlit okutuldu. Gerçekleştirilen programa İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da katıldı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde yaşamını yitirenler için Adıyaman'da mevlit okutuldu.

Anma programları kapsamında şehir merkezindeki Meydan Camisi'nde, depremlerden etkilenen 11 ilde hayatını kaybeden vatandaşlar için mevlit okundu.

Programda Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi.

Hatim duasının yapıldığı program yatsı namazı ile sona erdi.

Şanlıurfa Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından program çıkışında konuklara yemek ve helva ikramında bulunuldu.

Programa, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın, Adıyaman Valisi Osman Varol ile şehir protokolünün yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.



