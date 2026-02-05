Adıyaman'da 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenler için mevlit okutuldu

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde yaşamını yitirenler için Adıyaman'da mevlit okutuldu.

Anma programları kapsamında şehir merkezindeki Meydan Camisi'nde, depremlerden etkilenen 11 ilde hayatını kaybeden vatandaşlar için mevlit okundu.

Hatim duasının yapıldığı program yatsı namazı ile sona erdi.

Şanlıurfa Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından program çıkışında konuklara yemek ve helva ikramında bulunuldu.

Programa, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın, Adıyaman Valisi Osman Varol ile şehir protokolünün yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.