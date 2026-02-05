Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Deprem harcamalarına yaklaşık 90 milyar dolarlık bir kaynak ayırdık

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerin 3'üncü yıl dönümü dolayısıyla Gaziantep'e geldi. Gaziantep’in İslahiye ilçesinde düzenlenen anma programına katılan Yılmaz, daha sonra deprem şehitliğine giderek, yaşamını yitirenlerin mezarlarını ziyaret edip, karanfil bıraktı.

İslahiye'de düzenlenen anma programında konuşan Cevdet Yılmaz, devletin ve milletin el ele vererek, bu yükün alından kalktığını söyledi. Yılmaz, “6 Şubat depremlerinde 50 binden fazla canımızı kaybettik. Ders çıkarmak önemli. Deprem şehitlerimize bir kez daha rahmet diliyoruz. Depremden doğrudan 11 ilimiz, 14 milyon nüfusumuz etkilendi. Dolaylı yönden ise 86 milyon insanımız bu acıyı yaşadı. Depremde dünyada eşine az rastlanır bir dayanışma sergiledik. Depremin ardından bu enkaz dahi yıllarca kaldırılamaz diyen vatandaşlar vardı. Enkazlar kaldırıldı. Hukuki sorunlar çözüme kavuşturuldu. Projeler, ihaleler yapıldı ve bugün karşımızda yepyeni şehirler görüyoruz. Devletimiz ve milletimiz bu ağır yükün altından çok şükür kalktı. Bu süreçte başkaları gibi laf üstüne laf koyanlardan olmadık. Vatandaşın sorunlarını görüp samimiyetle bu sorunları çözme taraftarı olan bir hükümet olduk. Gündelik polemiklere siyasi tartışmalara da girmedik. Depremi siyaset aracı yapmak isteyen anlayışa da prim vermedik. Dünyanın en büyük şantiyesi bu dönem deprem bölgemiz oldu. 11 ilimizde 174 ayrı alanda 3 binden fazla şantiyede bu çalışmalar yürütüldü. 200 binden fazla insan bu inşaatlarda çalıştı. İlk temelleri depremden 15 gün sonra attık. İlk köy evlerini 45’inci günde teslim ettik. Asrın seferberliğiyle 455 bin konutu hak sahiplerine konut ve iş yeri olarak teslim etmiş durumdayız. Sadece konutlar yapmadık. Şehirlerin altyapılarını yeniden yaptık. Atık suyu, içme suyu ve arıtma gibi. Yollar yeniden yapıldı. Köprüler, okullar, organize sanayi bölgeleri yeniden kuruldu. Bölge her alanda yeniden ayağa kaldırıldı'' dedi.









'ÜLKEMİZİ AFETE KARŞI DAYANIKLI HALE GETİRMEMİZ LAZIM'

Yılmaz, afetlere karşı Türkiye'yi daha dayanıklı hale getirmek gerektiğini de kaydederek, kentsel değişime en fazla değer ve önem veren hükümetin AK Parti hükümeti olduğunu belirtti. Birilerinin etnik meseleler üzerinden insanları karşı karşıya getirmeye çalıştığını kaydederek, onlara verilecek en güzel cevabın kardeşliği yüceltmek olduğunu ifade etti. Yılmaz, ''Birileri bizi karşı karşıya getirmeye çalışıyor olabilir. Birileri etnik kimlikler üzerinden mezhepler üzerinden bizi ayrıştırmaya çalışıyor, karşı karşıya getirmeye çalışıyor olabilir. Onlara verilebilecek en güzel cevap kardeşliği yüceltmektir. Bugün Suriye’ye sahip çıkmak da depremin yaralarını sarmak kadar önemli. Biz biriz, beraberiz. Suriye’deki kardeşlerimiz de böyle. AK Parti 2002 yılında iktidara geldiğinde güneydoğunun toplam ihracatı 2 milyon dolar değildi. Bugün sadece Gaziantep 10 milyon dolar ihracat yapıyor. 3 tane uluslararası önemli projemiz olacak bu dönemde. Bir tanesi Zengezur Koridoru, Orta Asya ile orta koridor dediğimiz çok kritik bir proje. Bir diğeri Kalkınma Yolu Projesi. Irak’ı boydan boya geçen bir demir yolu. Basra Körfezine Türkiye’yi bağlayacak bir proje. 3’üncü önemli projemiz Hicaz Demir Yolu. Çok çok kıymetli bir proje. Hicaz demir yolu canlandırıldığında taşımacılıkta da büyük bir yük alacak. Bir taraftan da gelecekte bu deprem acılarını yaşamamak için çalışmalar yürütüyoruz. Deprem öncesi harcadığınız 1 lira deprem sonrasında 7 liralık bir masrafa denk geliyor. Afetlere karşı ülkemizi daha dayanıklı hale getirmemiz lazım. Kentsel değişime en fazla değer ve önem veren hükümet Cumhurbaşkanımızın hükümetleri AK Parti hükümetleri oldu. Cumhur ittifakı oldu. Kentsel dönüşüm afetlerle, bu risklerle karşı karşıya olan ülkemizde bir tercih değil, hayati bir zorunluluktur. Riskli alanları tespit edip bu riskli alanları dönüştürme meselesi çok çok kıymetli. Biz de merkezi hükümet olarak kentsel dönüşüme ilave olarak 500 bin konut seferberliğini başlattık. Hem güvenli yerleşim yerleri sağlamış oluyoruz hem de malum enflasyon meselemiz var. Enflasyonu sadece para politikalarıyla halledemeyiz. Daha fazla konut inşa ettikçe evlerin fiyatları dengelenecek. Kiralarda da makul seviyeyi yakalayacağız. 500 bin konut projemizin amacı bu'' diye konuştu.









'YALAN BİLGİ İLE BİR YERE VARILMAZ'

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, polemiklerle, sloganlarla bir yere varılamayacağını anlatarak, yalan yanlış bilgilerle, dezenformasyonlar da bir yere gidilmeyeceğini vurguladı. Yatırım yapmak yerine ana görevleri olamayan işlere girdikçe belediyeler gereksiz yere çok fazla eleman alıp popülist şekilde personel harcamalarını arttırdıkça vatandaşın alması gereken hizmetin verilmediğinin altını çizen Yılmaz, ''Laf etmekle bu iş olmaz. Polemiklerle, sloganlarla bir yere varılamaz. Yalan yanlış bilgilerle, dezenformasyonlar da bir yere gidilmez. Siyasette en önemli mesele ne söylüyorsanız onu yapmak, vatandaşa gerçekçi ayakları yere basan politikalarla hizmet etmektir. Vatandaşı aldatıcı laflarla, sözlerle, imajlarla, algılarla yönetilen bir siyaset, sürdürülebilir bir siyaset değildir. Bunu yapan belediyeler sıkışan trafikle, içme suyuyla, kaliteli olmayan yerleşim düzeniyle karşı karşıya kalır. Son dönemde belediyeler toplam harcamalarda yatırımların payı düşmeye başlıyor. Yatırım yapmak yerine ana görevleri olmayan işlere girdikçe belediyeler gereksiz yere çok fazla eleman alıp popülist şekilde personel harcamalarını arttırdıkça maalesef vatandaşın alması gereken hizmet verilemiyor. Bunu bugün Ankara’da yaşıyoruz. 2018 yılında belediyelerin toplam harcamasının yüzde 36’sı yatırımlara gidiyormuş. Geçen yıl bu oran yüzde 17’ye düşmüş. Bütün belediyelere çağrım; göz boyayıcı çalışmalar için asli olmayan görevlere yoğunlaşmaktan vazgeçin'' ifadelerine yer verdi.

Deprem bölgesine 90 milyar dolarlık bir kaynak ayırdıklarını kaydeden Yılmaz, ''Deprem bölgesinde toplam 11 bin kilometreyi bulan, Türkiye’nin çevresinin uzunluğuna denk bir altyapı çalışmasını eş zamanlı olarak sürdürüyoruz. Bu kapsamda, zarar gören atık su, yağmur suyu ve içme suyu hatlarını yenileyerek, kurulan her yapının sağlam ve sürdürülebilir bir altyapı üzerinde yükselmesini sağlıyoruz. Bu kapsamda, merkezi bütçeden deprem harcamalarına yaklaşık 90 milyar dolarlık bir kaynak ayırdık. Bu kaynak; konuttan altyapıya, eğitimden sağlığa, üretim alanlarından şehir güvenliğine kadar uzanan geniş bir çerçevede, deprem bölgesinin kalıcı biçimde ayağa kaldırılması için kullanıldı. Yeniden inşa süreciyle birlikte yeniden ihya anlayışını da hayata geçirerek; ekonomik hayatın canlandırılmasını, sosyal yaşamın yeniden kurulmasını ve şehirlerimizin gündelik ritmine kavuşmasını eş zamanlı biçimde ele aldık'' diye konuştu.







