Malatya'da peş peşe deprem: Aynı bölge 9 dakika arayla iki kez sallandı

09:055/02/2026, Perşembe
AFAD verilerine göre, bugün Malatya’da peş peşe deprem meydana geldi. İki sarsıntının arasında sadece 9 dakika bulunuyor.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan verilere göre, saat 06.06’da Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde deprem meydana geldi.

Büyüklüğü 3.0 olarak ölçülen deprem, yerin 15.69 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Saat 06.15’te merkez üssü yine Malatya Doğanşehir olan bir sarsıntı kaydedildi. 3.6 büyüklüğündeki deprem, 13.24 kilometre derinlikte ölçüldü.




#malatya
#deprem
#afad
