Bakan Uraloğlu: Deprem bölgesi için 79,4 milyar lira harcama yaptık

"Yardım faaliyetleri süresince büyük balıkçı gemileriyle Mersin ve Adana’dan sürekli olarak insani yardım malzemesi ve jenaratör gibi gıda ve diğer yardım malzemelerini kara trafiğini bypass ederek Çevlik Balıkçı Barınağına ulaştırdık. Tüm bu süreç boyunca da toplamda 44 ticari gemi ve 52 destek gemisi ile 10 bin 346 yaşam konteyneri, 1171 TIR/konteyner insani yardım malzemesi, 403 iş makinesini bölgeye ulaştırdık. Söz konusu gemilerle de bölgeden 3 bin 561 kişi ve 338 muhtelif araç taşınırken 3 yolcu gemisinde, 1800 depremzedeye konaklama imkanı da sağlandı"