Bakan Uraloğlu: Yıllık 311,5 milyon lira tasarruf edeceğiz

Kırkdilim Tünelleri'nin, Karadeniz'i İç Anadolu'ya bağlayan hatta, daha konforlu ve kesintisiz bir ulaşım sağlamak amacıyla inşa edildiğini kaydeden Uraloğlu, bölgenin coğrafi zorluklarının modern mühendislik çözümleriyle aşıldığını vurguladı. Uraloğlu, "Stratejik öneme sahip proje kapsamında, güzergahın en zorlu kesimi olan Kırkdilim Geçişi'nde inşa ettiğimiz toplam uzunluğu 4 bin 99 metre olan 3 çift tüp tünelde de sona yaklaştık. Mevcutta 40 virajla geçilen, fiziki ve geometrik standardı düşük yolu; bölünmüş yol ve tünel konforuyla yüksek standartlı hale getiriyoruz" ifadelerini kullandı.