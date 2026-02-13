Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Adıyaman
Adıyaman'da heyelan riski nedeniyle 2 ev tahliye edildi

Adıyaman'da heyelan riski nedeniyle 2 ev tahliye edildi

19:4413/02/2026, Cuma
DHA
Sonraki haber
Adıyaman’ın Tut İlçesi'ndeki Çanakçı köyü
Adıyaman’ın Tut İlçesi'ndeki Çanakçı köyü

Adıyaman'ın Tut İlçesi'ndeki Çanakçı köyü yakınlarında sağanak nedeniyle meydana gelen heyelandan dolayı risk taşıyan iki evin boşaltılmasına karar verildi. Heyelanın meydana geldiği bölgede güvenlik önlemleri alındı.

Adıyaman’ın Tut İlçesi'ndeki Çanakçı köyü yakınlarında sağanağın ardından meydana gelen heyelan nedeniyle risk altındaki iki ev tahliye edildi.

Dün gece saatlerinde Tut ilçesi Çanakçı köyü yakınlarında sağanak nedeniyle heyelan meydana geldi. Vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesi üzerine bölgeye AFAD, polis, jandarma ve Devlet Su İşleri (DSİ) ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler, yaptıkları incelemeler sonucunda heyelan riski taşıyan iki evin boşaltılmasına karar verdi. Evlerde yaşayan dört kişi güvenli alanlara tahliye edildi. Aile fertlerinden ikisi yakınlarının yanına yerleştirilirken, diğer ikisi ilçe öğretmenevinde misafir edildi.

Heyelanın meydana geldiği bölgede güvenlik önlemleri alındı. Ekiplerin inceleme ve risk değerlendirme çalışmaları sürüyor.



#Heyelan
#Tahliye
#Adıyaman
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
EYT ve kademeli emeklilik bekleyenler pürdikkat kesildi! Kademeli emeklilik çıkacak mı, ne zaman çıkacak?