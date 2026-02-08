Ankara'da istinat duvarı çöktü: 5 apartman tahliye edildi

Ankara Gölbaşı'nda 4 katlı bir binanın istinat duvarı büyük bir gürültüyle çöktü. Olay yerine sevk edilen ekipler, risk altındaki 5 apartmanı tedbir amaçlı tahliye etti.
Şafak Mahallesi 886'ncı Sokak'ta 4 katlı bir apartmanın istinat duvarı gece saatlerinde çöktü.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri ve Mühendisler Odası görevlileri olay yerine yönlendirildi.
İstinat duvarı çöken bina ile çevresindeki 4 apartman gece saatlerinde tedbir amacıyla tahliye edildi.
Bina girişleri şeritlerle kapatıldı, bölgede polis, sağlık ve sosyal hizmet ekipleri görevlendirildi.
Bu binalardaki 29 hanede yaşayan 81 kişinin tahliye edildiği, ailelerden birinin Ulus'taki Büyükşehir Belediyesine bağlı Şefkatevi'ne yerleştirildiği, diğer ailelerin akrabalarının yanına gittikleri öğrenildi.
Gölbaşı Kaymakamı Erol Rüstemoğlu, gece saatlerinde olay yerine gelerek çalışmaları koordine etti.
"Vatandaşlarımız inşallah evlerine girerler"
Şafak Mahallesi Muhtarı Bayram Özkan, gece saatlerinde olaydan haberdar olduğunu söyledi.
"Zemin etüdü yapılmalı"
Çalışmaların detaylı şekilde yapılmasını isteyen Özdemir, binaların ne kadar sağlam olduğunun bilinmediğini söyledi.
Tedirgin olduklarını belirten Özdemir, sadece istinat duvarının değil, binalarının zemin etüdünün de yapılması gerektiğini vurguladı.