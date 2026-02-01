Yeni Şafak
Şanlıurfa’da istinat duvarı çöktü: Binada mahsur kalanlar kurtarıldı

22:161/02/2026, Pazar
IHA
Şanlıurfa’nın Karaköprü ilçesinde son günlerde etkili olan yoğun yağış nedeniyle bir binanın istinat duvarı çöktü. Binada mahsur kalan vatandaşlar, itfaiye ekiplerinin yardımıyla kurtarıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün sarı kodlu uyarısının ardından Şanlıurfa’da etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Yağışın etkisiyle hasar alan bir binanın istinat duvarı çöktü.

 Paniğe neden olan olay anı cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

Olayın ardından kısa sürede bölgeye ulaşan ekipler, çevrede güvenlik önlemleri aldı.

Binada mahsur kalan 15 kişi ise, yangın merdiveni yardımıyla itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

#Şanlıurfa
#İstinat duvarı
#Çökme
