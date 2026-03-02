Yeni Şafak
Amasya merkezli dev bahis operasyonu: 13 tutuklama

Amasya merkezli dev bahis operasyonu: 13 tutuklama

21:332/03/2026, Pazartesi
DHA
Şüphelilerin ev ve üzerlerinde yapılan aramalarda 46 ata altın ve bilgisayarlar bulundu.
Şüphelilerin ev ve üzerlerinde yapılan aramalarda 46 ata altın ve bilgisayarlar bulundu.

Amasya merkezli 10 ilde eş zamanlı düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 13 şüpheli tutuklandı. Şüphelilerin banka ve varlık hesapları üzerinden yasa dışı bahislerden yaklaşık 1,3 milyar TL’lik işlem yaptığı belirlendi. Operasyonda çok sayıda altın, bilgisayar ve kripto cüzdan belgesi ele geçirildi.

Amasya’da yasa dışı bahis sitelerine yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 13 şüpheli tutuklandı.

Amasya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 27 Şubat'ta Amasya merkezli olmak üzere Adana, Ankara, Balıkesir, Gaziantep, Hakkari, İstanbul, İzmir, Kilis ve Mersin’de eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 13 şüpheli yakalanarak Amasya’ya getirildi. Şüphelilerin, yasa dışı bahis sitelerinde kullanılmak üzere banka ve varlık hesapları temin ederek suçtan gelir elde ettikleri belirlendi. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporuna göre, şüphelilerin hesaplarında yaklaşık 1 milyar 300 milyon TL’lik işlem hacmi bulunduğu tespit edildi.

Şüphelilerin ikametlerinde ve üzerlerinde yapılan aramalarda 46 ata altın, 17 cep telefonu, 7 SIM kart, 3 bilgisayar kasası, 4 dizüstü bilgisayar, 7 USB bellek, 1 banka kartı ile 108 sayfa kripto cüzdan ID belgesi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, bugün çıkarıldıkları adli mercilerce tutuklandı.



