Amasya’da dağdan kopan dev kayalar yola düştü

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine AFAD, Karayolları ve polis ekipleri sevk edildi. Yolu kapatan kayalar iş makineleri tarafından kenara sürüklendi. Bölgede önlem alındı. Olayda herhangi can ya da mal kaybının yaşanmadığını açıklayan Amasya Valiliği, inceleme başlatıldığını bildirdi.