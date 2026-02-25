Yeni Şafak
Amasya'da dağdan kopan dev kayalar yola düştü

Amasya’da dağdan kopan dev kayalar yola düştü

21:3225/02/2026, mercredi
IHA
Amasya’da dağdan kopan dev kaya parçaları yola düştü. Olay sırasında yolda araç ya da yaya bulunmaması muhtemel bir faciayı önledi.

Edinilen bilgiye göre, gün boyu aralıklarla sürüp akşam saatlerine doğru artan yağışında etkisiyle Amasya-Taşova karayolu 5. kilometresi civarında dağdan kopan dev kaya parçaları yola yuvarlandı. O sırada yolda araç ya da yaya bulunmaması muhtemel bir faciayı önledi.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine AFAD, Karayolları ve polis ekipleri sevk edildi. Yolu kapatan kayalar iş makineleri tarafından kenara sürüklendi. Bölgede önlem alındı. Olayda herhangi can ya da mal kaybının yaşanmadığını açıklayan Amasya Valiliği, inceleme başlatıldığını bildirdi.

Yolun açılmasını bekleyen Ali İşsever adlı vatandaş, "Dört beş tane kaya parçası yolu kapatmış. Vatandaşları Allah korumuş. Bir facia da olabilirdi" diye konuştu.


Yol, ekiplerin çalışması sonucu kontrollü olarak trafiğe açıldı.


