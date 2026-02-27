Amasya'da feci kaza: Tünelde iki otomobil kafa kafaya çarpıştı

Kaza, saat 18.00 sıralarında Ferhat Tüneli’nde meydana geldi. V.K. yönetimindeki 34 TT 6060 plakalı otomobil, sürücüsünün tünel içinde trafik yoğunluğu sonradan fark edip, önde bekleyen araçlara çarpmamak için ani manevra yapması sonucu kontrolden çıkarak karşı şeride geçti ve S.Ö. idaresindeki 05 FK 593 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı.

Kaza anı, tünelin güvenlik kamerasına yansıdı. Kazada sürücülerden V.K. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, ambulansla Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.