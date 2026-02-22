Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Amasya'da elektrikli bisiklete otomobil çarptı: Bir kişi yaralandı

Amasya'da elektrikli bisiklete otomobil çarptı: Bir kişi yaralandı

21:0822/02/2026, Pazar
DHA
Sonraki haber
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Amasya’da yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isteyen elektrikli bisiklete otomobil çarptı, kazada 77 yaşındaki sürücü ağır yaralandı. Yaralı, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Amasya'da yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isteyen elektrikli bisiklete otomobil çarptı. Kazada bisiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza, saat 17.30 sıralarında Ellibeşevler Mahallesi Alparslan Türkeş Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Eyüp A. yönetimindeki 35 AJ 8593 plakalı otomobil, yaya geçidinden geçmeye çalışan Ahmet P. (77) idaresindeki elektrikli bisiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan Ahmet P. ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Ahmet P.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.


#Amasya
#elektrikli bisiklet
#otomobil
#kaza
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
IBAN transferi yapanlar dikkat: IBAN’a para göndermeden önce bunu mutlaka yapın