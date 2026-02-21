Yeni Şafak
Eskişehir'de zincirleme trafik kazası: Üç kişi yaralandı

22:0421/02/2026, Cumartesi
AA
Ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Eskişehir-Ankara kara yolunda taksi, otomobil ve tırın karıştığı zincirleme kazada 3 kişi yaralanırken, yaralılar olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Eskişehir-Ankara kara yolunda taksi, otomobil ve tırın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Ankara istikametine seyir halinde olan M.C. idaresindeki 26 T 0408 plakalı taksi ile T.A. yönetimindeki 35 AGC 266 plakalı otomobil çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan taksi, A.K. idaresindeki 10 TF 505 plakalı tıra çarparak durdu.

Kazada, otomobil ve taksi sürücüsü ile takside yolcu konumunda bulunan B.Ç. yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

Ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.


#Eskişehir
#kaza
#yaralı
