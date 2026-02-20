Yeni Şafak
Isparta'da traktör şarampole devrildi: Bir kişi hayatını kaybetti

22:3820/02/2026, Cuma
AA
Isparta’nın Sütçüler ilçesinde traktörün şarampole devrilmesi sonucu 23 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti. Yeşilyurt köyü Uğurca mevkisinde meydana gelen kazada sürücünün olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

Isparta'nın Sütçüler ilçesinde traktörün şarampole devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti.

Mehmet Coşkun Dikmen'in (23) kullandığı 32 EV 967 plakalı traktör, Yeşilyurt köyü Gelinyudan Mahallesi Uğurca mevkisinde şarampole devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, Dikmen'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Cenaze, otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.


#Isparta
#traktör
#kaza
