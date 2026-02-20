Yeni Şafak
İran'da eğitim uçağının düşmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti

İran'da eğitim uçağının düşmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti

00:4520/02/2026, Cuma
AA
Sonraki haber
İran Ordusu Hava Kuvvetleri Komutanlığı
İran Ordusu Hava Kuvvetleri Komutanlığı

Şehid Nuje Üssü Halkla İlişkiler birimi, İran'ın Hamedan eyaletinde eğitim uçağının kaza yaparak düştüğü ve bir pilotun hayatını kaybettiği aktarıldı.

İran'ın Hamedan eyaletinde İran Ordusu Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait bir eğitim uçağının düştüğü ve bir kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Jamaran haber sitesi, Şehid Nuje Üssü Halkla İlişkiler birimi tarafından yapılan açıklamada,
"İran Ordusu Hava Kuvvetlerine ait bir eğitim uçağı akşam saatlerinde Hamedan eyaletinde kaza yaptı. Olay sonucunda pilotlardan biri hayatını kaybederken diğeri kurtuldu."
ifadeleri kullanıldı.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldığı belirtildi.



