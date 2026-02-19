Yeni Şafak
Kayseri'de kontrolden çıkan otomobil ters döndü: Dört kişi yaralandı

Kayseri'de kontrolden çıkan otomobil ters döndü: Dört kişi yaralandı

23:3919/02/2026, Perşembe
IHA
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu araçlardan biri ters döndü, kazada 4 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin ters döndüğü kazada 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Şirintepe Mahallesi Malazgirt Bulvarı üzerinde, 38 AR 656 plakalı otomobil ile 38 ADL 942 plakalı Mercedes-Benz marka otomobil çarpıştı. Kazada 38 AR 656 plakalı otomobil çarpmanın etkisiyle ters dönerken 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri de kazanın meydana geldiği yol üzerinde önlem aldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


