Kayseri'de kontrolden çıkan otomobil ters döndü: Dört kişi yaralandı

Edinilen bilgiye göre, Şirintepe Mahallesi Malazgirt Bulvarı üzerinde, 38 AR 656 plakalı otomobil ile 38 ADL 942 plakalı Mercedes-Benz marka otomobil çarpıştı. Kazada 38 AR 656 plakalı otomobil çarpmanın etkisiyle ters dönerken 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.