İstanbul'da D-100 Karayolu'nda kaza: 2 yaralı

09:3119/02/2026, Perşembe
DHA
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İstanbul Avcılar'da D-100 Karayolu'nda sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil, önce refüjdeki aydınlatma direğine ardından yolda ilerleyen kapalı kasa minibüse çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı. Olay yerine gelen iki kişi ise ambulansa binmek için görevlilerle tartıştı.

Avcılar'daki kaza, saat 01.00 sıralarında Merkez Mahallesi'nden geçen D-100 Karayolu Küçükçekmece istikametinde meydana geldi. Vedat A. yönetimindeki 34 GBE 106 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybederek refüje çıkarak aydınlatma direğine çarptı. Savrulan otomobil daha sonra yan yolda seyir halinde olan 34 FUF 611 plakalı kapalı kasa minibüse çarptı. Kazada otomobilde bulunan Batıhan Ö. ile Rojin D. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılardan Batıhan Ö.'ye ambulansta ilk müdahale yapıldıktan sonra hastaneye kaldırıldı. Bu sırada kazayı haber alarak olay yerine gelen iki kişiden biri, ambulansa binmek isteyince sağlık görevlileriyle tartıştı. Kısa süreli gerginlik yaşanırken iki kişi sakinleştirilerek olay yerinden uzaklaştırıldı.

Polis ekiplerinin kazayla ilgili incelemesi sürüyor.

#İstanbul
#Avcılar
#Kaza
#Merkez Mahallesi
