Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Mardin
Mardin'de iki otomobilin çarpıştı kazada altı yaralı

Mardin'de iki otomobilin çarpıştı kazada altı yaralı

23:2818/02/2026, Çarşamba
IHA
Sonraki haber
Kazada yaralanan 6 kişi hastaneye kaldırıldı.
Kazada yaralanan 6 kişi hastaneye kaldırıldı.

Mardin’in Yenikent Mahallesi’nde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3’ü çocuk 6 kişi yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaparken, kazazedeler Kızıltepe Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Mardin’de iki otomobilin çarpıştığı kazada 3’ü çocuk 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Yenikent Mahallesi’nde 35 AEV 131 ve 34 DNB 620 plakalı otomobiller çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada, İ.A. (20), B.T. (20), M.T. (14), F.T. (37), M.T. (7) ve E.T. (11) yaralandı. Yaralılar, Kızıltepe Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Olay ile ilgili inceleme başlatıldı.



#Mardin
#Kaza
#Otomobil
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
İzmir’de ilk sahur saat kaçta? İzmir 2026 Ramazan imsakiyesi sahur ve iftar vakitleri