Mardin’de iki araç kafa kafaya çarpıştı: Dört kişi yaralandı

Kaza, Mazıdağı’na bağlı Kocakent Mahallesi yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, otomobil ile hafif ticari araç henüz bilinmeyen bir nedenle kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlarda maddi hasar oluşurken, 4 kişi yaralandı.