Nusaybin’de sağanak: Yollar ve okul bahçeleri suyla doldu

Mardin'in Nusaybin ilçesinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle birçok cadde ve sokak suyla dolarken, bazı okul bahçeleri ile binaların bodrum katlarını su bastı. Mahsur kalan öğrenciler kepçeyle taşındı.

1 /10 Nusaybin ilçesinde öğleden sonra başlayan sağanak yağış, kısa sürede etkisini artırdı. Çarşamba Pazarı ile 8 Mart Mahallesi başta olmak üzere bazı noktalarda yollar su birikintisiyle doldu.

2 /10 Mahallelerde bulunan bazı okulların bahçelerinde su birikintileri oluştu.

3 /10 Okul bahçelerinde mahsur kalan bazı öğrenciler kepçe yardımıyla güvenli alanlara taşınırken, bazıları da çocukları omuzlarında taşıyarak su dolu alanlardan geçirdi.

4 /10 Yağışın ardından gelen ihbarlar üzerine harekete geçen Mardin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MARSU) ekipleri, cadde ve sokaklar ile okul bahçelerinin önündeki mazgal kapaklarını temizleyerek biriken suların tahliyesine başladı.

