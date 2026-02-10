Yeni Şafak
Mardin’de minibüs ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

17:2110/02/2026, Salı
IHA
Mardin’de minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Nusaybin-Mardin yolunun 5’nci kilometresinde okul servisi ile 21 ACN 428 plakalı otomobil, sürücülerinin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu çarpıştı. Kazada, 2 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Nusaybin Devlet Hastanesine sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.




