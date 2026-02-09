Karaman’da otomobil ile elektrikli bisiklet çarpıştı: 2 yaralı

Kaza, Gevher Hatun Mahallesi Şehit Ömer Halisdemir Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Z.D. idaresindeki 01 GS 733 plakalı Opel marka otomobil ile Javid H. yönetimindeki elektrikli bisiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yola savrulan elektrikli bisiklet sürücüsü ile arkasında bulunan eşi Sanem H. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralan karı koca olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekiplerinin kaza yerinde yaptığı incelemenin ardından araçlar çekiciyle yoldan kaldırıldı.