Yargıtay'dan ehliyet kararı: Milyonlarca sürücüyü ilgilendiriyor

EVRAKTA SAHTECİLİK ORTAYA ÇIKTI

NTV'nin haberine göre; Yargılama sırasında, ehliyetsiz sürücünün kullandığı aracın yine aynı kişiye ait olduğu, ancak kaza tutanağına başka bir ismi yazdırıldığı da anlaşıldı.

Hakkında dava açılan sürücü, evrakta sahteciliğe dikkat çekip, davacının aynı zamanda ehliyetsiz olduğunu belirterek, maddi zarar talebinde bulunamayacağını savundu. Denizli Asliye Hukuk Mahkemesi, davayı reddetti.











