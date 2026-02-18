Yeni Şafak
Yargıtay'dan ehliyet kararı: Milyonlarca sürücüyü ilgilendiriyor

18/02/2026, Çarşamba
Yargıtay, ehliyetsiz şekilde trafik kazasına karışan sürücüleri yakından ilgilendiren emsal niteliğinde bir karara imza attı. Yüksek Mahkeme, kazada kusuru bulunmayan bir kişinin ehliyetinin olmamasının, uğradığı maddi zararın karşılanmasını talep etmesine engel teşkil etmeyeceğine hükmetti.

Denizli’de 2023 yılında meydana gelen bir trafik kazasının ardından başlatılan yargı sürecinde dikkat çeken bir karar çıktı.

Resmi Gazete'de yayınlanan Yargıtay ilamında yer alan bilgilere göre, Denizli'de 2023 yılında yaşanan bir trafik kazasında, ehliyeti olmayan sürücünün aracına bir başka araç çarptı.

Kaza sonrası açılan davada, aracına çarpılan sürücü, meydana gelen maddi hasar nedeniyle, aracı kullanmadığını ileri sürerek, başka bir aracı kiralamak zorunda kaldığını savundu, mahrumiyet bedelinin karşılanmasını istedi.

EVRAKTA SAHTECİLİK ORTAYA ÇIKTI

NTV'nin haberine göre; Yargılama sırasında, ehliyetsiz sürücünün kullandığı aracın yine aynı kişiye ait olduğu, ancak kaza tutanağına başka bir ismi yazdırıldığı da anlaşıldı.

Hakkında dava açılan sürücü, evrakta sahteciliğe dikkat çekip, davacının aynı zamanda ehliyetsiz olduğunu belirterek, maddi zarar talebinde bulunamayacağını savundu. Denizli Asliye Hukuk Mahkemesi, davayı reddetti.




YARGITAY YEREL MAHKEMENİN KARARINI BOZDU

Adalet Bakanlığı, kararı kanun yararına temyiz etti. Yargıtay 4. Hukuk Dairesi, 2025 tarihli kararında, başvuruyu irdeledi. Yüksek Mahkeme, yerel mahkemenin kararının bozulmasına hükmetti.


Yargıtay kararında, “Davacının sürücü belgesinin bulunmaması, sürüş kusuru niteliğinde olmayıp, illiyet bağını kesecek bir hal olarak kabul edilemeyeceği gözetilerek ve zarar miktarı hesaplanarak, sonucuna göre karar verilmesi gerekir.” denildi.



Yüksek Mahkeme'nin kararında, kazada ehliyetsiz kişinin kusurlu olduğuna yönelik bilirkişi tespiti de bulunmadığına dikkat çekilirken, “sürücü belgesinin olmaması idari yaptırım uygulamasını gerektiren bir hal” olduğu da kaydedildi. Yargıtay, bu nedenle ehliyetsiz sürücünün maddi zararının karşılanması talebinde bulunabileceğine karar verdi.

