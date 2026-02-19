Yeni Şafak
Tekirdağ'da otomobille motosiklet çarpıştı: Bir kişi yaralandı

Tekirdağ'da otomobille motosiklet çarpıştı: Bir kişi yaralandı

22:3819/02/2026, Perşembe
G: 19/02/2026, Perşembe
IHA
Kazanın oluş nedenine ilişkin soruşturma sürüyor.
Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde otomobil ile motosikletin kavşakta çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü yaralandı. Yaralı sürücü, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

İddiaya göre; Muradiye Mahallesi Mustafa Kemal Caddesinde H.C. idaresindeki otomobil ile Y.T. yönetimindeki motosiklet kavşakta çarpıştı. Motosiklet sürücüsü yola savrularak yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine emniyet ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yaralı sürücüye ilk müdahale olay yerinde yapılırken, ardından ambulansla Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırıldı.

Kaza mahallinde güvenlik önlemi alan emniyet ekipleri, trafik akışını kontrollü şekilde sağlarken, olayla ilgili inceleme başlattı.

#Tekirdağ
#Muratlı
#kaza
