Samsun'da yolcu otobüsü devrildi: Altı yaralı

Samsun’un İlkadım ilçesinde Ankara’dan Gürcistan’a giden yolcu otobüsü refüje devrildi. Kazada otobüste bulunan 11 yolcudan 6’sı yaralanırken, olay yerine sevk edilen ekipler yaralılara müdahale etti. Yaralılar kentteki hastanelere kaldırıldı.
Ankara'dan Gürcistan'a giden bir seyahat firmasına ait sürücüsü öğrenilemeyen MT 009 RO Gürcistan plakalı yolcu otobüsü, Samsun-Ankara kara yolu Toybelen mevkisinde refüje devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada otobüste bulunan 11 yolcudan 6'sı yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.