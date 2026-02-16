Samsun'un tescilli lezzeti: Evde yapıp tüm Türkiye’ye satıyorlar, sipariş yağıyor

Karadeniz Bölgesi’nde özellikle kahvaltı sofralarının vazgeçilmezleri arasında yer alan ve Samsun’un Çarşamba ilçesine özgü olan "Çarşamba biber tuzu", kendine has lezzetiyle ilgi görmeye devam ediyor. Kadın emeğiyle üretilen ve 2017 yılında tescil alan bu özel ürün, yurt içinin yanı sıra yurt dışına açılmaya hazırlanıyor.
Çarşamba ilçesine özgü lezzetlerden biri olan Çarşamba biber tuzu, yıllardır yöre halkının sofralarında yer alırken, son yıllarda Türkiye’nin dört bir yanından talep görüyor. Kadınların emeğiyle üretilen ve Çarşamba’nın gastronomi kültürünün önemli bir parçası haline gelen biber tuzu, 2017 yılında Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescillenerek coğrafi değer kazandı.
"Hedefimiz Çarşamba’ya has bir tat oluşturmaktı"
Çarşamba biber tuzunun marka ve patent sürecinde önemli rol üstlenen Çarşamba Ev Hanımları Derneği Başkanı Saniye Şen, ürünün ortaya çıkış sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Derneği 2013 yılında kurduklarını belirten Şen, "Derneğimizi kurarken hedeflerimiz vardı. Bu hedeflerden biri de Çarşamba biber tuzuydu. Herkes biber tuzu yapıyordu ancak biz Çarşamba’ya has, ayırt edici bir tat oluşturmak istedik. Aynı zamanda bu ürüne patent ve marka tescili kazandırmayı amaçladık" dedi.
Kıl biber ve kumda yetişen ürünler lezzeti belirliyor
Biber tuzunun en önemli özelliğinin yalnızca Çarşamba’da yetişen kıl biberden üretilmesi olduğunu ifade eden Şen, "Çarşamba biber tuzu kapya biber gibi farklı türlerden üretilmez. Biberler sahil kesimlerinde, köylerde kumlu toprakta yetişir ve denizden aldığı nem ürüne ayrı bir aroma katar. Üretim aşamasında biberler fırınlanır, kek gibi pişirilir, kızartılır ve soğutulduktan sonra özel işlemlerden geçirilir" diye konuştu.
Biber tuzunun içeriğinde yalnızca Çarşamba’da yetişen ham maddelerin kullanıldığını vurgulayan Şen, ürünün içine dışarıdan herhangi bir katkı eklenmediğini, kendine özgü lezzetinin bu doğal üretim sürecinden kaynaklandığını belirtti.
Kadın emeğiyle ekonomiye katkı
Çarşamba biber tuzu üretiminde kadınların büyük emek verdiğini dile getiren Şen, "Kadınlar evlerinde üretim yaparak satış gerçekleştiriyor. Eskiden bu kadar talep yoktu ancak artık ciddi siparişler alıyorlar. Bu durum hem aile bütçesine hem de yerel ekonomiye katkı sağlıyor" ifadelerini kullandı.
Hedef yurt dışı pazarı
Biber tuzunda yeni hedeflerinin yurt dışına açılmak olduğunu söyleyen Şen, "Kadınlarımızın ürettiği bu değeri yurt dışına pazarlamak istiyoruz. Bunun için çeşitli projeler yürütüyoruz. İlerleyen süreçte biber tuzuyla ilgili çalışmalarımız daha geniş kitleler tarafından görülecek. Önemli olan bir kadın üreticimizin daha kazanması" şeklinde konuştu.
Şen, Çarşambalıların bu lezzete sahip çıkması gerektiğini vurgulayarak, yakın zamanda yeni projelerle yeniden gündeme geleceklerini sözlerine ekledi.