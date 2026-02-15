Yeni Şafak
Samsun'da 13 gümrük kaçağı otomobil motoru ele geçirildi

15:5015/02/2026, Pazar
AA
Samsun'un Çarşamba ilçesinde gümrük kaçağı 13 otomobil motoru ele geçirildi, 1 kişi yakalandı.

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışma yapıldı.

Ekipler, belirlenen adreslere düzenledikleri operasyonda piyasaya sürülmek üzere hazırlanan 13 gümrük kaçağı otomobil motorunu ele geçirdi.

Operasyonda gözaltına alınan 1 şüpheli hakkında "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" suçundan yasal işlem başlatıldı.



