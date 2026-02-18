Ormandan servet fışkırdı: Samsun'da köylüler ekmeğini topraktan çıkarıyor, 9 farklı bitki milyonlar dağıtıyor

Öte yandan Orman Köylülerinin Kalkındırılması ve Desteklenmesi (ORKÖY) Projesi kapsamında da 2025 yılında süt sığırcılığında 23 üniteye 7 milyon 190 bin TL, süt koyunculuğunda 8 üniteye 3 milyon 556 bin TL, 17 ünite tomruk çekme vinci için 3 milyon 548 bin TL ve 14 adet traktör için ise 14 milyon TL olmak üzere toplam 62 aileye 28 milyon 294 bin TL kredi desteği verildi.