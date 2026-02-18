Ormandan servet fışkırdı: Samsun'da köylüler ekmeğini topraktan çıkarıyor, 9 farklı bitki milyonlar dağıtıyor

Samsun’da orman köylüleri, defne yapraklarından, trüf mantarından ve tıbbi aromatik bitkilerden milyonlarca lira gelir elde ediyor.
Kırsal yaşamın desteklenmesi ve orman köylülerinin geçimini sağlaması için Amasya Orman Bölge Müdürlüğü tarafından Samsun il sınırları içerisinde birçok proje yürütülüyor. Bu kapsamda Samsun Bölgesi’nde tıbbi ve aromatik bitki türü olarak karayemiş, tavşan memesi, ahlat, trüf mantarı, adaçayı, alıç, yemişen, mavi yemiş ve defne gibi ürünlerden 1 milyon 227 bin TL gelir elde edildi.
İl genelinde 25 bin dekar alanda defne ormanı bulunuyor. Sahada 1,5 ton yıllık üretim yapılırken bu ürünlerden köylülere 25 milyon TL gelir sağlanıyor.
Ayrıca Havza, Kavak ve Çarşamba ilçelerindeki ormanlık alanlarda envanteri yapılan sahalardan ekonomik değeri yüksek olan 70 kilo trüf mantarı da toplandı.
Öte yandan Orman Köylülerinin Kalkındırılması ve Desteklenmesi (ORKÖY) Projesi kapsamında da 2025 yılında süt sığırcılığında 23 üniteye 7 milyon 190 bin TL, süt koyunculuğunda 8 üniteye 3 milyon 556 bin TL, 17 ünite tomruk çekme vinci için 3 milyon 548 bin TL ve 14 adet traktör için ise 14 milyon TL olmak üzere toplam 62 aileye 28 milyon 294 bin TL kredi desteği verildi.