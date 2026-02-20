Kocaeli'deki kaza sonrası İstanbul yönü trafiğe açıldı

Tırdaki mukavvalar yola saçıldı.
Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesimindeki kaza nedeniyle kapanan İstanbul yönü ulaşıma açıldı
Otoyolun İstanbul istikameti Körfez ilçesi Şirinyalı mevkisinde, plakaları ve sürücülerinin isimleri henüz öğrenilemeyen 2 tır çarpıştı.
Kaza sonucu mukavva yüklü tır devrildi. Tırdaki mukavvalar yola saçıldı.
İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
2 tırın karıştığı kaza nedeniyle trafiğe kapatılan İstanbul istikametinde ulaşım tek şeritten sağlanmaya başladı.
#kocaeli
#trafik
#istanbul