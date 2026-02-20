Otomobil yüksek gerilim hattı direğine çarptı: Yaralılar var

Konya’nın Beyşehir ilçesinde kontrolden çıkan otomobil, yüksek gerilim hattı direğine çarptı. Kazada araçta bulunan 3 kişi yaralanırken, olay yerine sağlık, polis, itfaiye ve MEDAŞ ekipleri sevk edildi. Kopan kablolardaki elektrik akımı kesilerek güvenlik sağlanırken, yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Ali T. yönetimindeki 42 BAT 867 plakalı otomobil, Beyşehir-Antalya kara yolunun 2. kilometresinde yoldan çıkarak, şarampoldeki yüksek gerilim hattı direğine çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis, itfaiye ve MEDAŞ ekipleri sevk edildi.
MEDAŞ ekipleri, kaza nedeniyle kopan kablolardaki elektrik akımını kesti.
Yaralanan sürücü ile İbrahim T. ve Fatih G. araçtan çıkarılarak, ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.