Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Konya
Otomobil yüksek gerilim hattı direğine çarptı: Yaralılar var

Otomobil yüksek gerilim hattı direğine çarptı: Yaralılar var

22:1020/02/2026, الجمعة
AA
Sonraki haber
MEDAŞ ekipleri, kaza nedeniyle kopan kablolardaki elektrik akımını kesti.
MEDAŞ ekipleri, kaza nedeniyle kopan kablolardaki elektrik akımını kesti.

Konya’nın Beyşehir ilçesinde kontrolden çıkan otomobil, yüksek gerilim hattı direğine çarptı. Kazada araçta bulunan 3 kişi yaralanırken, olay yerine sağlık, polis, itfaiye ve MEDAŞ ekipleri sevk edildi. Kopan kablolardaki elektrik akımı kesilerek güvenlik sağlanırken, yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, yüksek gerilim hattı direğine çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Ali T. yönetimindeki 42 BAT 867 plakalı otomobil, Beyşehir-Antalya kara yolunun 2. kilometresinde yoldan çıkarak, şarampoldeki yüksek gerilim hattı direğine çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis, itfaiye ve MEDAŞ ekipleri sevk edildi.

MEDAŞ ekipleri, kaza nedeniyle kopan kablolardaki elektrik akımını kesti.

Yaralanan sürücü ile İbrahim T. ve Fatih G. araçtan çıkarılarak, ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.



#Beyşehir
#Konya
#Kaza
#Elektrik
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
İstanbul Ramazan imsakiyesi 2026: İstanbul’da sahura ne kadar kaldı? Bugün imsak kaçta? 21 Şubat İstanbul sabah ezanı vakti