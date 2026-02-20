Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Konya
Konya'da cuma namazında kalp krizi geçiren kişi hava ambulansıyla hastaneye kaldırıldı

Konya'da cuma namazında kalp krizi geçiren kişi hava ambulansıyla hastaneye kaldırıldı

16:4220/02/2026, Cuma
AA
Sonraki haber
Ekipler, Çelik'i Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırdı.
Ekipler, Çelik'i Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırdı.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde, cuma namazını kılarken kalp krizi geçiren kişi, hava ambulansıyla hastaneye sevk edildi.

Kızılcalar Mahallesi'nde cuma namazına giden Ali Rıza Çelik, namaz kıldığı esnada baygınlık geçirdi.

Cemaatin ihbarı üzerine camiye gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, buradaki ilk müdahalenin ardından, Çelik'i Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırdı.

Hastanede yapılan kontrolde kalp krizi geçirdiği anlaşılan Çelik, hava ambulansıyla Konya Şehir Hastanesine sevk edildi.



#Cuma namazı
#hava ambulansı
#Kalp krizi
#Konya
#Seydişehir ilçesi
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
İOKBS bursluluk sınavı başvuruları ne zaman bitiyor, son gün hangi tarih? MEB 2026 İOKBS sınav takvimi