Bağcılar'da aracından inen kamyonet şoförüne otomobil çarptı

09:1621/02/2026, Cumartesi
G: 21/02/2026, Cumartesi
DHA
İstanbul Bağcılar 0-3 TEM Bağlantı Yolunda saat 07.00 sıralarında bir kamyonet şoförü taralı alanda aracından indi. O sırada seyir halinde olan bir otomobil kamyonet şoförüne çarptı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin tüm müdahalesine rağmen kamyonet şoförü hayatını kaybetti.

Bağcılar 0-3 TEM Bağlantı Yolunda saat 07.00 sıralarında bir kamyonet şoförü taralı alanda aracından indi. O sırada seyir halinde olan bir otomobil kamyonet şoförüne çarptı. Olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin tüm müdahalesine rağmen kamyonet şoförü olay yerinde hayatını kaybetti.

Öte yandan Aksaray istikametinde 3 şerit trafiğe kapatıldı.




#İstanbul
#Bağcılar
#Kaza
