Siirt'te hafriyat kamyonu devrildi: Bir kişi yaralandı

Edinilen bilgilere göre, ilçenin Toytepe köyü mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon devrildi. Kazada, sürücü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi.