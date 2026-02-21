Yeni Şafak
Siirt'te hafriyat kamyonu devrildi: Bir kişi yaralandı

Siirt'te hafriyat kamyonu devrildi: Bir kişi yaralandı

22:14 21/02/2026, Cumartesi
IHA
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Siirt’in Kurtalan ilçesinde kontrolden çıkan kamyon devrilirken, sürücü yaralandı ve olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Siirt’in Kurtalan ilçesinde kontrolden çıkan kamyonun devrilmesi sonucu meydana gelen kazada sürücü yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, ilçenin Toytepe köyü mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon devrildi. Kazada, sürücü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.


