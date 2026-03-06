Yeni Şafak
Galatasaray ve Fenerbahçeli iki isme bahis cezası

17:05 6/03/2026, Cuma
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, bahis eylemi nedeniyle Galatasaray Kulüp Doktoru Yener İnce ve Fenerbahçe Kulübü tercümanı Saruhan Karaman'a verilen cezaları duyurdu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), bahis oynadıkları gerekçesiyle sevk edilen isimlerin cezalarını açıkladı.

TFF'den yapılan açıklamaya göre, son 5 yılda profesyonel liglerde fizyoterapist, psikolojik performans danışmanı, masör, malzemeci, tercüman, doktor ve beslenme uzmanı olarak görev alan 474 kişi, bahis eylemi gerekçesiyle 45 gün-12 ay hak mahrumiyeti cezasına çarptırıldı.

Buna göre Galatasaray Kulüp Doktoru Yener İnce'ye bahis eylemi nedeniyle 45 gün hak mahrumiyeti cezası verildi.

Fenerbahçe Kulübü tercümanı Saruhan Kahraman ise 6 ay hak mahrumiyeti cezası aldı.

