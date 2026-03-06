Galatasaray ve Fenerbahçeli iki isme bahis cezası

TFF'den yapılan açıklamaya göre, son 5 yılda profesyonel liglerde fizyoterapist, psikolojik performans danışmanı, masör, malzemeci, tercüman, doktor ve beslenme uzmanı olarak görev alan 474 kişi, bahis eylemi gerekçesiyle 45 gün-12 ay hak mahrumiyeti cezasına çarptırıldı.