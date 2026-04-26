Cumhurbaşkanı Erdoğan: ABD'deki silahlı saldırı girişimini kınıyorum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beyaz Saray Muhabirleri Yemeği sırasında Washington’da gerçekleşen silahlı saldırı girişimine ilişkin açıklama yaptı. Erdoğan, "ABD Başkanı Sayın Trump ve değerli eşi Melania Hanım başta olmak üzere kimsenin yaralanmaması, bizler için sevindiricidir." dedi.
Beyaz Saray Muhabirleri Derneği yemeğinde ABD Başkanı Donald Trump'a, yönelik düzenlenen saldırı girişimi tüm dünyada yankı uyandırdı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklamalarda bulunarak saldırıyı kınadı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklamasında,
"Dün gece Vaşington’da Beyaz Saray Muhabirleri yemeğinde gerçekleşen silahlı saldırı girişimini kınıyorum."
ifadelerini kullandı.
"Demokrasilerde mücadele fikirle yapılır"
"ABD Başkanı Sayın Trump ve değerli eşi Melania Hanım başta olmak üzere kimsenin yaralanmaması, bizler için sevindiricidir."
diyen Erdoğan,
"Demokrasilerde mücadele fikirle yapılır, şiddetin hiçbir türlüsüne yer yoktur. Başkan Trump’a, eşine, ABD yönetimine ve Amerikan halkına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."
açıklamasında bulundu.
