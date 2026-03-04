Fatma Nur Öğretmene son görev

İstanbul’da bir öğretmenin öğrencisi tarafından katledilmesi, eğitim camiasında infiale yol açarken saldırıya ilişkin adli ve idari süreç başlatıldı. Çekmeköy ilçesinde bulunan Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde öğrencisi tarafından bıçaklı saldırıya uğrayarak hayatını kaybeden Biyoloji Öğretmeni Fatma Nur Çelik (44) için dün okulda anma töreni düzenlendi. Okul bahçesinde gıyabi cenaze namazı kılınan Çelik’in Türk bayrağına sarılı naaşı defnedilmek üzere memleketi Konya’ya gönderildi.

ÖĞRETMENLER VE ÖĞRENCİLERİ UĞURLADI

Fatma Nur öğretmen önceki gün ders sırasında, aynı okulda öğrenci olan 17 yaşındaki F.S.B. tarafından bıçaklı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetti. Saldırgan, sınıfa girerek önce öğretmene, ardından araya girmeye çalışan 15 yaşındaki öğrenci S.K. ve öğretmen Z.A.’ya saldırdı. Ağır yaralanan Fatma Nur Çelik, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı; diğer yaralıların tedavileri sürerken hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.

Fatma Nur Çelik için dün okulunda tören düzenlendi. Törene Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz, İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, öğretmenler, öğrenciler ve sevenleri katıldı. Burada konuşan Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Yılmaz, “Meslektaşımızın elim bir hadiseyle aramızdan ayrılmasının hüznünü yaşıyoruz. Bu okulumuzun avlusundaki ve Türkiye'mizdeki bütün meslektaşlarımız, ben de öğretmenlik yapmış bir kardeşiniz olarak derin acıyı yüreğimizde hissediyoruz" dedi.

KİMSEYLE HİÇBİR SORUNU YOKTU

Çelik'in mesai arkadaşı motorlu araçlar teknolojisi öğretmeni Harun Demirel de Fatma Nur öğretmenle uzun yıllar birlikte çalıştıklarını anlatarak, "Kendi halinde, kimseyle problemi olmayan, öğrenciyle diyaloğu iyi olan bir öğretmenimizdi. Çok üzgünüz, canımızı, kıymetli hocamızı kaybettik" ifadelerini kullandı. Saldırıyı gerçekleştiren öğrencinin

psikolojik rahatsızlığı olduğunu, okuldaki rehber öğretmenlerin buna ilişkin tutanaklarının bulunduğunu aktaran Demirel, "Rehber öğretmenine 'Bu okulda birilerine zarar vereceğim.' cümleleri kuran bir öğrenci. Daha önceden de Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde yatmış, 8 günlük tedavi süreci sonrası velisinin isteği üzerine bir imza karşılığında 20 Şubat'ta çıkarılmış" diye konuştu. Öte yandan öğretmenler, sendikaların çağrısıyla eğitimde şiddete karşı ortak duruş sergileme çağrısı yaparak dün bir günlüğüne iş bıraktı.

KATİL F.S.B TUTUKLANDI

Öte yandan emniyetteki işlemlerinin ardından Anadolu Adalet Sarayı'na getirilen katil F.S.B., savcılıktaki ifadesinin ardından mahkemeye sevk edildi. Hakimlik, şüphelinin 'görevi başındaki memuru öldürmek' ve 'kasten yaralama' suçlarından tutuklanmasına hükmetti.





"RASTGELE BİR SINIFA GİRİP BIÇAKLADIM!"

Fatma Nur öğretmeni katleden 17 yaşındaki F.S.B’nin ifadesi ortaya çıktı. Olaydan iki gün önce sevgilisinden ayrıldığını belirten F.S.B., “Bu yüzden okula rehber öğretmenimiz Şeyda hoca ile görüşmek için gittim. Aradım fakat bulamadım. Şeyda hoca ile görüştükten sonra intihar edecektim. Bulamayınca strese girdim. Sesler duymaya başladım. Rastgele bir sınıfa girip ilk kimi gördüysem ona saldırdım. Kendimde değildim. Sadece koridorda koştuğumu hatırlıyorum” dedi. Fatma Nur öğretmenin daha önce kimya dersine girdiğini söyleyen F.S.B. “Onunla da aramda bir husumet yoktu. Salih’i ise daha önceden tanımıyorum. Rastgele bıçakladım. Yanımda her zaman bıçak taşırdım. O güne özel bir şey değildi. Yaralanan kişilerden özür diliyorum” ifadelerini kullandı. F.S.B’nin avukatı ise Furkan Topaloğlu, şahsın 2024'ten itibaren sesler duymaya ve kendisine zarar vermeyi öğütleyen erkekler görmeye başladığını belirterek bu süreçte şizofreni tedavisi gördüğünü söyledi. 20 aydır tedavi gören F.S.B olay günü kriz yaşadığını anlatan Topaloğlu, şahsın daha önce de 3 kez kendisini öldürmeye çalıştığını dile getirdi.



