Çekmeköy’de bir öğretmenin öldürüldüğü saldırıya ilişkin yayın yasağı getirildi

Çekmeköy’de Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde korkunç bir olay yaşandı. Lise öğrencisi biyoloji öğretmeni Fatma Nur Çelik’i bıçaklayarak öldürdü. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, olayın toplumda infial yaratabilecek nitelikte olduğunu belirterek, haber ve bilgi paylaşımına ilişkin yayın yasağı kararı aldı.
