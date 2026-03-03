Yeni Şafak
Çekmeköy’de bir öğretmenin öldürüldüğü saldırıya ilişkin yayın yasağı getirildi

11:593/03/2026, Salı
IHA
Fatma Nur öğretmenin öldürüldüğü saldırıya ilişkin yayın yasağı
Çekmeköy’de Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde korkunç bir olay yaşandı. Lise öğrencisi biyoloji öğretmeni Fatma Nur Çelik’i bıçaklayarak öldürdü. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, olayın toplumda infial yaratabilecek nitelikte olduğunu belirterek, haber ve bilgi paylaşımına ilişkin yayın yasağı kararı aldı.

Çekmeköy’de bulunan Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde öğrenci Furkan Samet B., biyoloji öğretmeni Fatma Nur Çelik’i bıçaklayarak öldürdü. Olay sonrası İstanbul Anadolu 3. Sulh Ceza Hakimliği, "toplumda infial oluşturabilecek nitelikte" olduğu gerekçesiyle yayın yasağı kararı verdi.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, eylemin toplumda infial oluşturabilecek nitelikte olması nedeniyle kamu düzeni ve suç işlenmesinin önlenmesi amacıyla, olay hakkında yayın yasağı konulmasına karar verdi.



#Çekmeköy
#lise öğrencisi
#Fatma Nur Çelik
