Dışişleri Bakanı Fidan'dan diplomasi trafiği: Dört ülkedeki mevkidaşlarıyla telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Fidan'dan diplomasi trafiği: Dört ülkedeki mevkidaşlarıyla telefonda görüştü

18:25 4/03/2026, Çarşamba
Dışişleri Bakanı Fidan, Mısır, Endonezya, Pakistan ve Kanadalı mevkidaşlarıyla telefonda görüştü.
Dışişleri Bakanı Fidan, Mısır, Endonezya, Pakistan ve Kanadalı mevkidaşlarıyla telefonda görüştü.

ABD ile İsrail'in İran'a yönelik saldırıları sürerken Türkiye de diplomasi trafiğini devam ettiriyor. Bu kapsamda Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır, Endonezya, Pakistan ve Kanada Dışişleri Bakanları ile telefon görüşmeleri gerçekleştirdi. Görüşmelerde bölgedeki son gelişmeler ve mevcut güvenlik ortamı kapsamlı şekilde değerlendirildi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır, Endonezya, Pakistan ve Kanada Dışişleri Bakanları ile telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından elde edilen bilgiye göre, Bakan Fidan Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, Endonezya Dışişleri Bakanı Sugiono, Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar ve Kanada Dışişleri Bakanı Anita Anand ile telefonda görüştü.

Görüşmelerde, bölgedeki son gelişmeler ve mevcut güvenlik ortamı kapsamlı şekilde değerlendirildi.



