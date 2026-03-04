Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
İran'dan tehdit dolu yeni çıkış: Dünyadaki tüm İsrail büyükelçilikleri meşru hedef olur

İran'dan tehdit dolu yeni çıkış: Dünyadaki tüm İsrail büyükelçilikleri meşru hedef olur

17:534/03/2026, Çarşamba
IHA
Sonraki haber
Şikarçi, İran'ın İsrail ve ABD’yi diz çöktürme konusunda kararlı olduğunu vurguladı.
Şikarçi, İran'ın İsrail ve ABD’yi diz çöktürme konusunda kararlı olduğunu vurguladı.

İran Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Tuğgeneral Ebulfazl Şikarçi, İsrail’in Lübnan’daki İran Büyükelçiliği’ni hedef alması halinde sert karşılık vereceklerini açıkladı. Şikarçi, böyle bir durumda dünyadaki tüm İsrail büyükelçiliklerini “meşru hedef” olarak göreceklerini belirtti.

İran Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Tuğgeneral Ebulfazl Şikarçi, İsrail’in İran’ın Lübnan’daki büyükelçiliğini hedef alması halinde karşılık vereceklerini belirterek, "Böyle bir durumda dünyadaki tüm İsrail büyükelçiliklerini meşru hedef olarak göreceğiz" dedi.

"İmkanlara rağmen herhangi bir adım atmadık"

İran Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Tuğgeneral Ebulfazl Şikarçi, İsrail’in İran’ın Lübnan’daki büyükelçiliğini hedef alacağı yönünde tehditlerde bulunduğunu belirterek, "Ancak biz şimdiye kadar, sahip olduğumuz imkanlara rağmen ve diğer ülkelerin durumunu gözeterek, dünyadaki tüm İsrail büyükelçiliklerini tehdit etme yönünde herhangi bir adım atmadık" ifadelerini kullandı.

"İran, İsrail ve ABD’yi diz çöktürme konusunda kararlı"

İsrail’in böyle bir saldırı gerçekleştirmesi durumunda İran’ın karşılık vereceğini vurgulayan Şikarçi, "Eğer İsrail Lübnan’daki Büyükelçiliğimize saldırırsa, böyle bir durumda dünyadaki tüm İsrail büyükelçiliklerini meşru hedef olarak göreceğiz. Çünkü İran, İsrail ve ABD’yi diz çöktürme konusunda kararlıdır" ifadelerini kullandı.



#İran
#İsrail
#Büyükelçi
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ Muğla kura çekilişine katılacakların isimleri: 500 bin konut Muğla kurası