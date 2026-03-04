İran'dan tehdit dolu yeni çıkış: Dünyadaki tüm İsrail büyükelçilikleri meşru hedef olur

İran Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Tuğgeneral Ebulfazl Şikarçi, İsrail’in İran’ın Lübnan’daki büyükelçiliğini hedef alması halinde karşılık vereceklerini belirterek, "Böyle bir durumda dünyadaki tüm İsrail büyükelçiliklerini meşru hedef olarak göreceğiz" dedi.

"İmkanlara rağmen herhangi bir adım atmadık"

İran Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Tuğgeneral Ebulfazl Şikarçi, İsrail’in İran’ın Lübnan’daki büyükelçiliğini hedef alacağı yönünde tehditlerde bulunduğunu belirterek, "Ancak biz şimdiye kadar, sahip olduğumuz imkanlara rağmen ve diğer ülkelerin durumunu gözeterek, dünyadaki tüm İsrail büyükelçiliklerini tehdit etme yönünde herhangi bir adım atmadık" ifadelerini kullandı.

"İran, İsrail ve ABD’yi diz çöktürme konusunda kararlı"

İsrail’in böyle bir saldırı gerçekleştirmesi durumunda İran’ın karşılık vereceğini vurgulayan Şikarçi, "Eğer İsrail Lübnan’daki Büyükelçiliğimize saldırırsa, böyle bir durumda dünyadaki tüm İsrail büyükelçiliklerini meşru hedef olarak göreceğiz. Çünkü İran, İsrail ve ABD’yi diz çöktürme konusunda kararlıdır" ifadelerini kullandı.







