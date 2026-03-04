Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
İsrail Tahran'daki Mihrabad Havalimanı'nı vurdu

İsrail Tahran'daki Mihrabad Havalimanı'nı vurdu

17:424/03/2026, Çarşamba
AA
Sonraki haber
Mihrabad Havalimanı, İsrail jetleri tarafından hedef alındı.
Mihrabad Havalimanı, İsrail jetleri tarafından hedef alındı.

ABD ile birlikte İran'a yönelik saldırılarını sürdüren İsrail, Tahran'daki Mihrabad Havalimanı'nın vurulduğunu ve hava savunma sistemlerinin imha edildiğini açıkladı.

İsrail ordusu, İran'ın başkenti Tahran'da yer alan Mihrabad Havalimanı'ndaki hava savunma sistemlerini imha ettiklerini açıkladı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, kısa süre önce İsrail jetlerinin düzenlediği hava saldırısında Mihrabad Havalimanı'nın hedef alındığı aktarıldı.

Açıklamada, hedef alındığı duyurulan Mihrabad Havalimanı’nın görseli de paylaşıldı.

ABD-İsrail’in İran’a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Kermanpur, ABD-İsrail saldırılarında 867 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.



#İsrail ordusu
#Mihrabad Havalimanı
#Tahran
#İran
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Ankara TOKİ 500 bin sosyal konut peşinatları ne zaman ödenecek?