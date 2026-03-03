Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Ortadoğu
İran tüm gıda ve tarım ürünleri ihracatını yasakladı

İran tüm gıda ve tarım ürünleri ihracatını yasakladı

18:153/03/2026, Salı
IHA
Sonraki haber
İran'da ihracat yasağı
İran'da ihracat yasağı

İsmi açıklanmayan İranlı bir yetkili, hükümetin savaş önlemi olarak tüm gıda ve tarım ürünlerinin ihracatını bir sonraki duyuruya kadar yasakladığını ifade etti.

İran, ABD ve İsrail saldırıları nedeniyle tüm gıda ve tarım ürünleri ihracatını yasakladı.


İran, ABD ve İsrail arasında karşılıklı saldırılar devam ederken, İran savaş önlemi olarak tüm gıda ve tarım ürünleri ihracatını yasakladı. Adı açıklanmayan İranlı bir yetkili,
"Tüm gıda ve tarım ürünlerinin ihracatı bir sonraki duyuruya kadar yasaklanmıştır. Hükümet, halkın temel ihtiyaçlarını karşılamaya öncelik vermiştir"
dedi.


#İran
#İhracat
#tarım
#Gıda
#Yasak
#Savaş
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Brent petrol 83 dolara çıktı: Türkiye’de akaryakıt fiyatları kaç TL oldu? Benzin, LPG, motorin zamlı fiyatları kaç lira? 3 Mart güncel tablo