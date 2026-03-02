Trump: İran ABD'ye ulaşacak füze yapıyordu

İsrail ve ABD, Tahran ile Vaşington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat’ta İran’a yönelik askeri saldırı başlattı.

İran ise İsrail’in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında İran lideri Ayetullah Ali Hamaney ile çok sayıda üst düzey yetkili hayatını kaybetti. İran Kızılayı, bombardımanlarda 555 kişinin yaşamını yitirdiğini, 747 kişinin de yaralandığını açıkladı.

"Yakında ABD'ye ulaşabilecek füzeler üreteceklerdi"

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’da yaptığı açıklamada İran’ın balistik füze programını “Amerika ve denizaşırı kuvvetler için açık ve devasa bir tehdit” olarak niteledi. İran’ın halihazırda Avrupa’ya ve ABD üslerine ulaşabilecek füzelere sahip olduğunu savunan Trump, “Yakında güzel Amerika’mıza ulaşabilecek kapasiteye de sahip olacaklardı” ifadelerini kullandı.

Hızla büyüyen füze programının nükleer silah geliştirme sürecini koruma altına almayı amaçladığını öne süren Trump, bu durumun İran’ın “yasaklanmış nükleer silahları üretmesini engellemeyi son derece zorlaştıracağını” söyledi.

"Dört hafta planlıyorduk ama komutanları bir saatte ortadan kaldırdık"

Operasyon sürecine ilişkin dikkat çeken ifadeler de kullanan Trump, “İran ordusunun üst kademesini tasfiye etmek için dört hafta planlıyorduk. Bir saatte hepsini ortadan kaldırdık” dedi. Sürecin planlanandan hızlı ilerlediğini belirten Trump, “Takvimin çok ilerisindeyiz” açıklamasında bulundu.







