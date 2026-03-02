Yeni Şafak
İran füzesi Beyt Şemeş'i yıktı

04:002/03/2026, Monday
G: 2/03/2026, Monday
Beyt Şemeş.
İsrail-ABD ittifakının cumartesi günü başlattığı saldırılara misillemelerle cevap veren İran Devrim Muhafızları (DMO) Ordusu, dün İsrail işgali altındaki topraklara yönelik en büyük saldırısını gerçekleştirdi.

Öğlen saatlerinde Kudüs’ün batısındaki Beyt Şemeş kentini hedef alan füze saldırıları sonucunda 4 binanın çöktüğü ve onlarca kişinin enkaz altında kaldığı bildirildi. İsrail’deki sağlık kaynakları, ilk belirlemelere göre saldırı sonucunda 9 kişinin yaşamını yitirdiğini 36 kişinin de yaralandığını bildirdi. Saldırı sonrası bölgeye yoğun arama-kurtarma ekipleri sevk edildi. İsrail Acil Yardım Servisi Kızıl Davut Yıldızı, 20’den fazla kişibin enkaz altında kaldığını ve kendileriyle iletişimin kesildiğini ifade etti.

TEL AVİV’DE YIKIM

DMO’nun misillemeleri Kudüs’le sınırlı kalmazken başta başkent Tel Aviv olmak üzere çok sayıda noktayı hedef aldı. DMO tarafından yapılan açıklamada, operasyonlarda ilk kez Hipersonik Fettah-2 füzeleri kullanıldığı bildirildi. İsrail-ABD ittifakına karşı yapılan misillemelerin süreceğine işaret edilen açıklamada, Sadık Vaad- 4” operasyonunun 7’inci ve 8’inci füze/İHA dalgasını başlatıldığı ilan edildi. Tel Aviv kentine doğrudan isabet eden füze nedeniyle 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı. Büyük Tel Aviv olarak bilinen Gush Dan bölgesindeki iki binaya doğrudan isabet eden füzenin çevredeki bina ve araçlara da ciddi hasar verdiği görüntülendi. İsrail basını, İran'ın söz konusu füze saldırısının kamuoyuna yansıyan ilk doğrudan isabet olduğunu belirtti. İran misillemeleri dün akşam saatlerinde de devam etti.



