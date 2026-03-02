İran füzesi Beyt Şemeş'i yıktı

DMO’nun misillemeleri Kudüs’le sınırlı kalmazken başta başkent Tel Aviv olmak üzere çok sayıda noktayı hedef aldı. DMO tarafından yapılan açıklamada, operasyonlarda ilk kez Hipersonik Fettah-2 füzeleri kullanıldığı bildirildi. İsrail-ABD ittifakına karşı yapılan misillemelerin süreceğine işaret edilen açıklamada, Sadık Vaad- 4” operasyonunun 7’inci ve 8’inci füze/İHA dalgasını başlatıldığı ilan edildi. Tel Aviv kentine doğrudan isabet eden füze nedeniyle 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı. Büyük Tel Aviv olarak bilinen Gush Dan bölgesindeki iki binaya doğrudan isabet eden füzenin çevredeki bina ve araçlara da ciddi hasar verdiği görüntülendi. İsrail basını, İran'ın söz konusu füze saldırısının kamuoyuna yansıyan ilk doğrudan isabet olduğunu belirtti. İran misillemeleri dün akşam saatlerinde de devam etti.