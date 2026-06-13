LGS SINAV YORUMLARI 2026: LGS kolay mıydı, zor muydu? Bu yıl LGS 2026 sınavı nasıldı, öğrenci yorumları geldi mi? Sözel, Sayısal, Türkçe Matematik

LGS’nin sona ermesiyle birlikte öğrenciler sınav deneyimlerini paylaşmaya başlarken, uzmanlardan da ilk değerlendirmeler geldi. Sözel ve sayısal oturumlara ilişkin yorumlar, sınavın bu yılki zorluk seviyesi hakkında genel bir tablo ortaya koyuyor. LGS 2026’nın ilk oturumu olan Sözel Bölüm, saat 09.30’da başlayacak. Öğrencilerin kimlik kontrolleri ve salonlara yerleştirme işlemlerinin zamanında yapılabilmesi için en geç saat 09.00'da sınav binasında hazır bulunmaları gerekiyor.

1. Oturumda öğrencilere 50 soru sorulacak. Verilen süre 75 dakika. İlk oturum 10.45'te sona erecek.

Sözel bölümde öğrencilere Türkçe, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile Yabancı Dil derslerinden sorular yöneltilecek.