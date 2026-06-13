LGS SINAV YORUMLARI 2026: LGS kolay mıydı, zor muydu? Bu yıl LGS 2026 sınavı nasıldı, öğrenci yorumları geldi mi? Sözel, Sayısal, Türkçe Matematik

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) 2026 sınavının tamamlanmasının ardından öğrenciler ve eğitim uzmanlarının değerlendirmeleri gündeme gelmeye başladı. 13 Haziran Cumartesi günü gerçekleştirilen ve saat 12.50’de sona eren sınav sonrası, adaylardan gelen ilk yorumlar sınavın genel zorluk düzeyine ilişkin ipuçları vermeye başladı.
LGS’nin sona ermesiyle birlikte öğrenciler sınav deneyimlerini paylaşmaya başlarken, uzmanlardan da ilk değerlendirmeler geldi. Sözel ve sayısal oturumlara ilişkin yorumlar, sınavın bu yılki zorluk seviyesi hakkında genel bir tablo ortaya koyuyor. “LGS zor muydu, kolay mıydı?” sorusu en çok merak edilen başlıklar arasında yer alıyor.
LGS SINAV YORUMLARI 2026
LGS sınav süresi henüz sona ermedi. Oturumlar sona erdiği anda öğrencilerin yorumlarını sizinle paylaşacağız.
LGS’nin sona ermesiyle birlikte öğrenciler sınav deneyimlerini paylaşmaya başlarken, uzmanlardan da ilk değerlendirmeler geldi. Sözel ve sayısal oturumlara ilişkin yorumlar, sınavın bu yılki zorluk seviyesi hakkında genel bir tablo ortaya koyuyor. LGS 2026’nın ilk oturumu olan Sözel Bölüm, saat 09.30’da başlayacak. Öğrencilerin kimlik kontrolleri ve salonlara yerleştirme işlemlerinin zamanında yapılabilmesi için en geç saat 09.00'da sınav binasında hazır bulunmaları gerekiyor.
1. Oturumda öğrencilere 50 soru sorulacak. Verilen süre 75 dakika. İlk oturum 10.45'te sona erecek.
Sözel bölümde öğrencilere Türkçe, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile Yabancı Dil derslerinden sorular yöneltilecek.
LGS 2. OTURUM SAYISAL SAAT KAÇTA BİTİYOR?
İlk oturumun tamamlanmasının ardından öğrencilere 45 dakikalık bir mola verilecek. Molanın ardından LGS’nin ikinci oturumu olan Sayısal Bölüm, saat 11.30’da başlayacak.zor muydu, kolay mıydı?” sorusu en çok merak edilen başlıklar arasında yer alıyor.