İran PKK/PJAK'ı vurdu

İran, terör örgütü PKK’nın ülkedeki uzantısı PJAK ile diğer ayrılıkçı terör örgütü PAK güçlerini hedef aldı. Örgütlerin Irak sınırları içindeki kamplarının 30 iHA ile vurulduğu açıklandı.
İran, terör örgütü PKK’nın ülkedeki uzantısı PJAK ile bölgedeki ayrılıkçı terör örgütü PAK güçlerini hedef aldığını açıkladı. İran Devrim Muhafızları Ordusu’ndan yapılan açıklamada, Irak Kürt Bölge Yönetimi (IKBY) sınırları içinde İran’a yönelik eylem planladığı öne sürülen gruplara 30 insansız hava aracıyla (İHA) operasyon düzenlendiğini ve hedeflerin imha edildiğini duyuruldu.
