İran: Natanz'daki nükleer tesiste radyoaktif madde sızıntısı tespit edilmedi

20:013/03/2026, Salı
AA
İran Atom Enerjisi Kurumu
İran Atom Enerjisi Kurumu

İran Atom Enerjisi Kurumu, ABD ve İsrail'in 1 Mart günü düzenlediği saldırıyla ilgili açıklamada bulundu. Yapılan açıklamada, Saldırının ardından yapılan incelemelerde radyoaktif madde sızıntısı olmadığı ifade edildi.

İran Atom Enerjisi Kurumu, ABD-İsrail'in saldırılarında pazar günü iki kez hedef alınan Natanz'daki nükleer tesiste radyoaktif madde sızıntısı tespit edilmediğini bildirdi.

İran Atom Enerjisi Kurumu tarafından yapılan açıklamada,
"Amerikan ve Siyonistlerin Natanz'da Şehit Ahmedi Ruşen Nükleer Kompleksi'ne 1 Mart pazar günü düzenlediği saldırının ardından yapılan teknik incelemeler ve izlemeler, radyoaktif madde sızıntısı tespit edilmediğini göstermektedir."
ifadelerine yer verildi.

İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Muhammed İslami, dün yaptığı açıklamada, ABD-İsrail'in Natanz'daki nükleer tesise iki kez saldırı düzenlediğini bildirmişti.



#İran
#Nükleer Tesis
#Radyoaktif Madde
