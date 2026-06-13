MEB LGS 2026 A - B - C kitapçığı soruları ve cevapları meb.gov.tr! LGS SÖZEL- SAYISAL SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI PDF İNDİR!

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 13 Haziran 2026 Cumartesi günü uygulanan LGS’nin tamamlanmasının ardından gözler soru kitapçıkları ve cevap anahtarına çevrildi. Sınavdan çıkan milyonlarca öğrenci ve veli, doğru ve yanlışlarını kontrol edebilmek için “LGS cevap anahtarı yayınlandı mı?” sorusuna yanıt arıyor. Sözel ve sayısal oturumların ardından MEB’in yapacağı resmi duyuru yakından takip ediliyor.

1 /7 Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki merkezi sınavın ardından öğrenciler için kritik süreç devam ediyor. Puan hesaplamasını yapmak isteyen adaylar, LGS soruları ve cevaplarının ne zaman açıklanacağını araştırırken, Milli Eğitim Bakanlığı’ndan gelecek resmi açıklamaya odaklanmış durumda.

2 /7 LGS CEVAP ANAHTARI 2026 YAYINLANDI MI? 13 Haziran 2026 Cumartesi günü gerçekleştirilen LGS merkezi sınavının ardından öğrencilerin en çok merak ettiği konuların başında cevap anahtarının yayımlanıp yayımlanmadığı geliyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılacak resmi duyuruyla birlikte sözel ve sayısal oturumlara ait cevap anahtarları adayların erişimine sunulacak.

3 /7 LGS SORULARI VE CEVAP ANAHTARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? MEB'in önceki yıllardaki uygulamaları göz önünde bulundurulduğunda, soru kitapçıkları ve cevap anahtarlarının sınavın tamamlanmasının ardından aynı gün içerisinde yayımlanması bekleniyor. Öğrenciler, resmi açıklamaları Bakanlığın internet sitesi üzerinden takip edebilecek.

4 /7 GEÇEN YIL LGS CEVAP ANAHTARI SAAT KAÇTA AÇIKLANMIŞTI? 2025 yılında gerçekleştirilen LGS sınavının ardından soru kitapçıkları ve cevap anahtarları saat 14.07 itibarıyla erişime açılmıştı. Bu hızlı paylaşım, adayların sınav performanslarını değerlendirmelerine olanak sağlamıştı.

5 /7 2026 LGS CEVAP ANAHTARI SAAT KAÇTA YAYIMLANABİLİR? Geçmiş yıllardaki takvim ve uygulamalar dikkate alındığında, 2026 LGS cevap anahtarının da öğleden sonra saat 14.00 ile 15.00 arasında yayımlanması bekleniyor. Ancak kesin saat bilgisi için MEB tarafından yapılacak resmi duyurunun takip edilmesi gerekiyor.

6 /7 LGS SORU KİTAPÇIĞI PDF OLARAK NEREDEN İNDİRİLECEK? Sözel ve sayısal bölümlere ait soru kitapçıkları yayımlandığında öğrenciler PDF formatındaki dokümanlara Milli Eğitim Bakanlığının resmi internet sitesi üzerinden ulaşabilecek. Böylece adaylar soruların tamamını inceleyerek puan hesaplamalarını gerçekleştirebilecek.