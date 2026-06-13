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meb.gov.tr: LGS 2026 SÖZEL soruları ve cevapları TAM LİSTE! Sözel ve sayısal LGS soru kitapçığı ve cevap anahtarı ne zaman yayınlanacak?

meb.gov.tr: LGS 2026 SÖZEL soruları ve cevapları TAM LİSTE! Sözel ve sayısal LGS soru kitapçığı ve cevap anahtarı ne zaman yayınlanacak?

11:4613/06/2026, Cumartesi
Yeni Şafak
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Liselere Geçiş Sistemi (LGS) 2025 Sözel Bölüm sınavının tamamlanmasının ardından gözler soru kitapçığı ve cevap anahtarına çevrildi. Türkçe, İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile İngilizce derslerinden oluşan ilk oturum saat 10.45 itibarıyla sona ererken, öğrenciler ve veliler MEB’den gelecek açıklamayı beklemeye başladı.

LGS 2025’in sözel oturumu tamamlandıktan sonra adayların gündeminde bu kez soru kitapçığı ve cevap anahtarı yer aldı. İlk oturumun sona ermesiyle birlikte Türkçe ve sosyal bilimler testlerindeki sorular mercek altına alınırken, gözler Milli Eğitim Bakanlığı’nın yayımlayacağı resmi duyuruya çevrildi.

LGS SÖZEL BÖLÜM SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Sözel bölümde öğrencilere toplamda 50 soru yöneltildi. Türkçe, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile İngilizce derslerinden oluşan sözel bölümün soru ve cevapları henüz erişime açılmadı. Soru kitapçıklarının sınav tamamlandıktan sonra erişime açılması bekleniyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın soru ve cevapları ilan etmesiyle birlikte kitapçıklar haberimize eklenecek.

ADAYLAR CEVAP KAĞITLARINA NASIL ULAŞACAK?

Adaylar kendi cevaplarına ulaşabilmek için sınava girdikleri okullara başvuracak. Talep edilmesi durumunda, sınavdan 1 gün sonra soru kitapçıkları veli ya da öğrenciye verilebilecektir. 1 hafta içerisinde talep edilmeyen soru kitapçıkları Millî Eğitim Müdürlükleri tarafından toplanacaktır.

LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2026 LGS sonuçları 10 Temmuz 2026 tarihinde açıklanacak.

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