meb.gov.tr: LGS 2026 SÖZEL soruları ve cevapları TAM LİSTE! Sözel ve sayısal LGS soru kitapçığı ve cevap anahtarı ne zaman yayınlanacak?

LGS SÖZEL BÖLÜM SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Sözel bölümde öğrencilere toplamda 50 soru yöneltildi. Türkçe, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile İngilizce derslerinden oluşan sözel bölümün soru ve cevapları henüz erişime açılmadı. Soru kitapçıklarının sınav tamamlandıktan sonra erişime açılması bekleniyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın soru ve cevapları ilan etmesiyle birlikte kitapçıklar haberimize eklenecek.